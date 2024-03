Nonge, scuse Juve. La replica di Barrenechea e dei tifosi: “Non è il momento”

Un'ammissione di colpa, ma anche la voglia di fare tesoro di quanto successo e ripartire più forti: un processo di crescita parte anche da errori come quello di ieri. Al post di Nonge, intanto, sono arrivati messaggi di sostegno dai tifosi ma anche da alcuni compagni o ex compagni alla Juve: ad esempio Barrenechea e Muharemovic, che hanno commentato con un cuore dedicato a lui. "Hai 19 anni, non è questo il momento di assumersi le colpe", "Sei un ragazzino con il sogno di diventare grande: non devi scusarti di nulla" o "Mi è dispiaciuto solo il fatto che sia stato sostituito" sono alcuni dei commenti dei supporter bianconeri. Dalla parte di Nonge.