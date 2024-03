Napoli-Juventus 2-1: prima Kvara poi Raspadori, neanche Chiesa salva Allegri

Cambiaso, altra occasione sprecata. Rrahmani ko

Si riparte senza cambi e con il primo giallo del Napoli, ancora protagonista in negativo Traore che a questo punto sembra resti in campo solo per tenere fuori il promesso sposo interista Zielinski. Vlahovic manda a lato la punizione, poi si riprende con la ragnatela di passaggi azzurra e la conseguente tenaglia che però fatica a chiudersi, e nelle maglie aperte si infila la Juve: azione confusa ma insistita, palla che arriva a Cambiaso in area tutto libero, conclusione ancora una volta fuori dallo specchio. Si fa male Rrahmani, che ora rischia la Champions, dentro Ostigard e anche Zielinski per un improponibile Traore. Dentro anche Raspadori per Politano, triplo cambio per Calzona per l'ultima mezz'ora.