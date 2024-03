Mariani inventa un giallo a Vlahovic: Dusan salta l'Atalanta, Allegri basito

Cartellino giallo pesante per Dusan Vlahovic nel primo tempo della partita tra Napoli e Juventus allo stadio Maradona. L'attaccante bianconero era diffidato e salterà per squalifica la prossima partita in campionato, in casa contro l'Atalanta: Allegri non avrà a disposizione il suo bomber contro la squadra di Gasperini. Ma il modo con cui è arrivata l'ammonizione ha lasciato davvero i bianconeri senza parole.