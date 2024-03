Napoli-Juve, la formazione ufficiale: Allegri insiste con Alex Sandro!

Juve, ancora 3-5-2 e Alex Sandro!

In porta ci sarà Szczesny, tra i protagonisti della stagione bianconera e sempre fondamentale in queste partite. Nel terzetto di difesa la scelta di Allegri dell'ultim'ora è ancora una volta Alex Sandro: il tecnico bianconero continua a preferire il brasiliano nonostante i passaggi a vuoto che puntualmente arrivano in campo. Fuori Gatti, a completare il reparto con Bremer ci sarà Rugani e non Danilo: il centrale azzurro, autore del gol vittoria contro il Frosinone, era in vantaggio sul brasiliano, reduce dalla botta alla caviglia rimediata contro il Verona. Il capitano bianconero si è allenato in gruppo solo due volte e data la sua fondamentale importanza in campo, Allegri potrebbe pensare di farlo subentrare in caso di necessità a gara in corso, perché come dichiarato in conferenza stampa è meglio non rischiare per una partita dato che ne mancano molte. Dalla retroguardia al centrocampo, ecco i nodi sciolti...