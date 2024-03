Allegri, conferenza Napoli-Juve: diretta, orario e dove seguirla in tv

La Juventus è impegnata sul campo del Napoli nel 27° turno di Serie A . I bianconeri sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno di campionato battendo in rimonta il Frosinone e sono secondi in classifica con 57 punti mentre gli azzurri vengono dal successo in casa del Sassuolo e condividono l'ottavo posto con la Lazio a quota 40.

La conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri presenterà la sfida in conferenza stampa all'Allianz Stadium: l'appuntamento è in programma alle ore 11. Sul nostro sito sarà possibile seguire la conferenza in tempo reale. Come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri "nel pomeriggio, poi, la squadra tornerà in campo per allenarsi e al termine della sessione il gruppo partirà per Napoli".