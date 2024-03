Chiesa e Danilo, doppio regalo per Allegri: cosa filtra in vista di Napoli-Juve

TORINO - Buone notizie in casa Juventus in vista del big match di domenica al Diego Armando Maradona contro il Napoli: Federico Chiesa e Danilo si sono allenati con il gruppo e vanno verso la convocazione. Nella giornata di giovedì il giocatore azzurro non aveva lavorato per via della botta ricevuta alla caviglia destra da Alex Sandro durante la partitella di allenamento di mercoledì, mentre il brasiliano si era sottoposto a una seduta caratterizzata dal lavoro sui reparti, con focus sulla costruzione della manovra tra difesa e centrocampo. Adesso il trauma alla caviglia accusato nel finale di gara contro il Verona è alle spalle.