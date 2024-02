Chiesa azzoppato da Alex Sandro: ancora fuori dal gruppo, dubbio per Napoli

Mancano pochi giorni alla sfida contro il Napoli e Chiesa resta ancora in dubbio . Ieri, 28 febbraio, l'attaccante della Juventus è rimasto a terra dolorante dopo uno scontro con Alex Sandro e ha interrotto la seduta di allenamento su consiglio di Allegri, dopo qualche prova. Ora le condizioni non sono migliorate , sente ancora dolore e non è riuscito a lavorare con il resto della squadra . Un momento sfortunato per il bianconero che non riesce a trovare continuità.

Chiesa-Alex Sandro: cosa è successo

Durante la classica partitella a ranghi ridotti, davanti anche a 400 tifosi, Chiesa in un'azione di conduzione ha provato a saltare Alex Sandro e ha rimediato una botta alla caviglia, a causa dell'intervento in ritardo del brasiliano. Gli è stato applicato del ghiaccio spray dai medici e poi ha riprovato a rientrare in campo con il resto del gruppo, senza però riuscirci. Dopo circa 24 ore la situazione non è migliorata e la sua convocazione per la sfida contro il Napoli al Maradona è in bilico. Un altro problema che si va ad aggiungere ai precedenti al ginocchio, che gli hanno fatto saltare le partite con Salernitana, Lecce ed Empoli. Un periodo decisamente negativo per il giocatore della Juventus, con il gol che manca da sei partite e una forma fisica che non ingrana.