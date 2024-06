Maradona, Pallone d'Oro all'asta: cifra astronomica, a quanto può arrivare

Può proseguire l'asta del Pallone d'Oro che fu assegnato a Diego Armando Maradona dopo la Coppa del Mondo del 1986, così come è stato deciso nei giorni scorsi dal tribunale di Nanterre, in Francia. A riferirlo è stato il legale degli eredi del calciatore argentino, che hanno cercato di fermare l'asta avviando un procedimento giudiziario d'urgenza, all'Associated Press. L'avvocato Gilles Moreu ha dichiarato in merito alla recente sentenza che "non e' stata però favorevole agli eredi di Diego Maradona". Il prezioso trofeo, scomparso da decenni in circostanze misteriose per poi riemergere solo di recente, sarà quindi messo in vendita il 6 giugno a Parigi presso la casa d'aste Aguttes.