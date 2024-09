Too Good To Go: “Una Settimana Zero Sprechi"

In occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, Too Good To Go - azienda ad impatto sociale certificata come B Corp , con la missione di ispirare ed abilitare tutti a combattere lo spreco alimentare insieme - ha svelato nuovi dati per sensibilizzare gli italiani su questo tema delicato. In particolare, i n media in un anno una persona butta l'equivalente di 47 giorni di spesa, pari a circa tre pasti alla settimana . Ciò causa l’emissione di 180 chili di CO2 e all’anno nell’ambiente, un consumo inutile di risorse di circa 187 m² di suolo e 54.270 litri d’acqua per anno, pari a oltre 330 vasche da bagno. Non basta, perché lo spreco genera anche un impatto economico: ogni persona spreca intorno ai 360 euro l’anno , circa il 13% del budget alimentare medio.

Sette passi

Per tutti questi motivi, in vista della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari che si celebra il 29 settembre, Too Good To Go ha lanciato l'iniziativa “Una Settimana Zero Sprechi". Nell’ambito della campagna, Too Good To Go ha stilato sette consigli, uno per ogni giorno della settimana, per vivere una settimana senza sprechi. L'obiettivo è integrare, nella vita di tutti i giorni, piccoli gesti che possono fare la differenza in maniera concreta. Sette passi da seguire per una settimana senza sprechi: 1) Prima pensa, poi compra; 2) Organizza bene il frigorifero; 3) Fidati dei tuoi sensi: guarda, annusa, assaggia; 4) Sii creativo con le ricette antispreco; 5) Se hai paura di buttare, usa il congelatore; 6) Anche gli scarti possono avere una seconda vita: non buttare; 7) Spargi la voce, insieme si può fare la differenza!

Sforzo collettivo

«Il 29 settembre è un'occasione annuale per richiamare l'attenzione sull'entità dello spreco alimentare e sul lavoro ancora da fare per sradicarlo - spiega Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia -. I dati pubblicati da Too Good To Go ne evidenziano ancora una volta la portata e le conseguenze. Ma soprattutto ci invitano ad abbracciare le soluzioni che già esistono, insieme. Perché è grazie questo sforzo collettivo che si può arginare il fenomeno. Con questa convinzione, siamo lieti di lanciare “Una Settimana Zero Sprechi”: una settimana di mobilitazione senza precedenti che mette al centro la collettività. Ci auguriamo che, riconoscendo che è in atto un profondo cambiamento collettivo, le persone siano ancora più desiderose di partecipare. Quindi, consumatori, professionisti, istituzioni... tocca a noi!». Per informazioni, la pagina dedicata per aderire alla campagna è disponibile al seguente link: www.toogoodtogo.com/it/initiatives/settimana-zero-sprechi2024.