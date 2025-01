Nasce Apreski, Milano Mountain Show

L’evento, in fase di definizione, prevede per giovedì 16 e venerdì 17 ottobre due giornate dedicate al B2B, ovvero al confronto fra aziende e destinazioni sullo stato dell’arte del settore, studiare e interpretare i numeri della montagna, individuare strategie future, ipotizzare collaborazioni e sinergie. I due giorni successivi, sabato 18 e domenica 19 ottobre, saranno dedicati al B2C, ovvero a tutte quelle attività che interessano e appassionano il grande pubblico: l'incontro con gli atleti delle Nazionali italiane delle varie discipline, il racconto delle attività imprenditoriali, dalla viva voce degli stessi imprenditori, dibattiti e incontri fra esperti, scrittori e opinion leader, la presentazione di attrezzi, abbigliamento, calzature e prodotti per la montagna. Durante Apreski Milano Mountain Show il mondo dell’impresa dialogherà inoltre con le istituzioni, con attenzione alla ricerca scientifica e all'innovazione, e a quanti hanno a cuore uno sviluppo sostenibile della montagna. Inoltre, sarà centrale il confronto con i media che consentono alla montagna italiana di essere conosciuta e apprezzata da un pubblico sempre più internazionale ed esigente.

“A tre mesi dall’evento sportivo più importante del quadriennio che farà puntare i fari di tutto il mondo sul nostro Paese, pensiamo sia giusto dedicare uno spazio a un evento che permetta di mettere in mostra la nostra capacità organizzativa e di accoglienza - spiega il Presidente FISI, Flavio Roda - Le Olimpiadi ormai da tempo stanno indicando il cammino, delineando per la montagna un futuro segnato anche dalla legacy, cioè da quanto i Giochi sapranno lasciare in eredità a livello di infrastrutture, conoscenze ed esperienze”.

“Questo evento, che colma un vuoto lasciato dalla fiera dello Skipass di Modena – spiega Michele Budelli, Presidente di Fandango Club Creators - vuole essere momento formale di incontro in grado di riunire nuovamente tutti i protagonisti della montagna. Parlo non solo di quella invernale, ma anche di quella delle altre stagioni, sempre ricche di fascino, di attrattive, di attività. Stiamo dando vita ad una cordata che nasce dalla passione dei promotori e dalla consapevolezza che l’imprenditorialità è necessaria per tenere viva e rilanciare la montagna. Si parlerà di turismo, attività produttive, sport, attrezzi, libri, comunicazione, nuove tecnologie, ambiente, grandi eventi ma anche moda e cucina. Infine - conclude Michele Budelli - Milano-Cortina è un connubio consolidato, un logo che identifica un progetto, non solo una manifestazione sportiva. Anche Milano, dunque, è montagna e abbiamo deciso di portare qui un evento che intende aggregare persone accomunate dalla stessa passione, rispondere alle esigenze degli operatori e lanciare un progetto che ha l'ambizione di proseguire nel tempo, con grande attenzione all'intrattenimento, allo spettacolo che coinvolga sempre di più anche le nuove generazioni e che non potrebbe esistere senza il coinvolgimento e l'attiva partecipazione della Fisi”.