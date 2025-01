Domenico Mazzella è il nuovo presidente di ASSI Manager

Domenico Mazzella è stato eletto nuovo presidente di ASSI Manager per il quadriennio 2025-2028, nel corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva dell’associazione, svoltasi a Milano lo scorso 27 gennaio 2025, presso il Centro Congressi FAST, sede congressuale situata nel cuore del capoluogo lombardo, “casa” delle associazioni scientifiche e tecniche, dove si sono dati appuntamenti manager impegnati in diverse realtà dell’industria sportiva, provenienti da più città, come Palermo, Bari, Napoli, Roma,Pesaro, Firenze, Bologna, Rimini, Modena, Vicenza, Venezia, Treviso, Trento, Bergamo, Brescia, Alessandria, ma anche dalla Svizzera e dal Portogallo, oltre che naturalmente Milano.

La squadra di Mazzella

Fondatore dello Sport Leaders Forum, incontri verticali dello sport business, editore ed advisor tra sport e aziende, Mazzella subentra a Federico Fantini che ha guidato ASSI Manager fin dal giorno della sua fondazione, nel 2017, dando il suo contributo a promuovere la cultura manageriale e professionale nel mondo del business italiano e che continuerà ad essere attivo all’interno dei progetti dell’associazione.

La “squadra” che coadiuverà il nuovo presidente è formata da professionisti che rappresentano al meglio i diversi segmenti del mercato manageriale dell’industria sportiva, con il confermato Claudio Coldebella (GM di Pall. Reggiana), nel ruolo di vicepresidente, insieme ad Attilio Matarazzo (Executive Manager ed Advisor Club) e con Chiara Petrosino (Legal Manager &Corporate branding presso la F.I.R.) che sarà segretaria generale, il consiglio direttivo sarà composto da: Arianna Colombari (Dir.Comm. and Sustainabiity Tecnica Group), Fabio Poli (Executive Dir. e Advisor Academy), Federico Bucci (Advisor Media Rights and Production), Federico Smanio (AD Wy Lab), Francesca Sanzone (Dir.Gen. Div. Femminile FIGC), Manio Marrone (AD Soc. Gestione Arena Bari), Marco Mazzi (Advisor e Networker IOC, NOCs, IFs), Massimo Cortinovis (Head of Digital LBA) e Roberto Brughera (Advisor Comm. e Mktg Trentino Volley).

Nuovo percorso e nuovi obiettivi

L’Assemblea Nazionale ASSI Manager è stato un appuntamento importante, non solo per eleggere i nuovi presidente e consiglio direttivo dell’Associazione, ma soprattutto per impostare il nuovo percorso e i nuovi obiettivi che si vogliono raggiungere nei prossimi anni, esposti nel programma del neopresidente. Da una più incisiva presenza di ASSI Manager ai ‘tavoli’ istituzionali del mondo dello sport ad un maggiore coinvolgimento dei giovani soci, ‘portatori’ di entusiasmo e nuove idee, ai quali l’Associazione può fornire il sostegno necessario, in termini di esperienza e di contatti, per trovare la propria strada e le giuste occasioni nel mondo dello sport system. Dall’avere una maggiore propensione ad aprirsi a nuovi network guardando anche al di fuori dell’Associazione stessa. “La mia proposta nasce in continuità all’impegno profuso dalla creazione di ASSI Manager ad oggi. Lavoreremo per dare visibilità e credibilità alla nostra associazione, proponendo al mercato le competenze degli iscritti. – le prime parole di Domenico Mazzella da neopresidente ASSI Manager – Vogliamo riproporre l’entusiasmo degli inizi e rappresentare con impegno il mercato delle professioni dell’industry sportiva. Daremo il nostro contribuito ad introdurre nel settore la cultura verso la managerialità, sua lacuna storica. In campo , con l’impegno del Consiglio e il supporto dei soci, metteremo una serie di iniziative sia rivolte agli associati che aperte al mercato degli operatori: incontri periodici che offrano ai soci momenti di networking, ma anche podcast aperti a tutti; daremo vita poi, finalmente, al Premio Manager dell’Anno oltre al primo meeting in Italia focalizzato sul mercato delle risorse umane nel mondo dello sport business. Ci sarà da impegnarsi, ma è tangibile la voglia di tutti di lavorare e di dare ognuno il suo contributo”.