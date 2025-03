Grealish shock in Inghilterra: ripreso barcollante con una bottiglia in mano

Jack Grealish è stato avvistato domenica sera al North Biddick Social Club a Washington, vicino a Sunderland, dopo la vittoria del Manchester City per 3-1 contro il Plymouth Argyle in FA Cup. Stando a quanto riferito dai tabloid inglesi, il calciatore, vestito in modo casual con una felpa grigia e jeans azzurri strappati, avrebbe trascorso la serata con due amici nel locale noto per i suoi prezzi accessibili, con pinte di birra a meno di 3 euro.

Grealish clamoroso: ecco cosa ha fatto nel tempo libero

La giornata libera di Grealish sarebbe poi proseguita in un altro pub, The Dubliner, dove il calciatore si sarebbe lasciato andare un po' troppo. I tabloid inglesi hanno paparazzato l'ex Aston Villa con un aspetto malconcio e bottiglia di vetro in mano, mentre la sua andatura poco sicura avrebbe richiesto il sostegno di un amico, che lo avrebbe accompagnato all'auto in uno stato non proprio lucido. "L'anno scorso, tutto l'anno in generale, è stato strano perché è nata la mia piccola, ma a parte quello è stato uno degli anni più difficili, probabilmente il più difficile della mia vita per molti motivi, dentro e fuori dal campo. L'ho trovato davvero difficile. Ma è un nuovo anno, una specie di nuovo inizio, e spero di poter partire da qui. Sento che nelle ultime partite che ho giocato (contro il Palace, Salford e Orient) sto cercando di essere più coinvolto nei gol e negli assist. Voglio iniziare a giocare più spesso e trovare quel ritmo, come qualche anno fa, quando giocavo molte partite di fila. A volte trovo difficile entrare e uscire dalle partite, senza giocare davvero. Spero di poter continuare ad allenarmi bene e giocare qualche partita in più", ha raccontato Grealish in una passata intervista.