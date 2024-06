“Grealish turbato, Inghilterra sotto shock”: Southgate diventa un caso

In Inghilterra , ma non solo, fa discutere l'esclusione di Jack Grealish dalla lista di 26 convocati da Gareth Southgate per Euro 2024 . Stando a quanto riferito dal The Telegraph, un senatore dello spogliatoio dei Tre Leoni sarebbe andato a chiedere delucidazioni al ct Soutghate in merito alla scelta di rinunciare al fuoriclasse del Manchester City per la kermesse continentale in programma in Germana dal 14 giugno al 14 luglio prossimi.

Grealish, perché è stato escluso da Euro 2024

Nelle ore precedenti all'annuncio ufficiale dei convocati era iniziata a circolare con inistenza la voce che Maguire e Grealish sarebbero rimasti fuori, ma se per il difensore del Manchester United è stato decisivo, in negativo, un infortunio a un polpaccio, non c'è nessuna motivazione di carattere fisico alla base del semaforo rosso scattato per Grealish: non avrebbe semplicemente convinto per il rendimento nell'ultima stagione in Premier League in cui ha realizzato solo 3 gol.

Le reazioni all'esclusione di Grealish 2024

Un sentimento condiviso di dispiacere è prevalso sulla fredda razionalità alla base della scelta tecnica. Al momento della notizia tanti compagni di squadra avrebbero raggiunto Grealish nella sua camera d'albergo. Stordito e turbato per l'esclusione, seppur fosse consapevole che il suo posto era a rischio, Grealish aveva accorciato le sue vacanze per aumentare le sue possibilità di arrivare in Germania. Non è bastato. Grealish avrebbe salutato i compagni di squadra augrandogli le migliori fortune, incassando la solidarietà di alcuni colleghi che non avrebbero condiviso la scelta di Southgate.