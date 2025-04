Nuovo Papa, chi dopo Francesco? Quando inizia e come funziona il conclave: i papabili e le sorprese

La morte di Jorge Mario Bergoglio segna l’avvio di una fase di transizione per la chiesa cattolica in attesa del nuovo conclave (ovvero la grande riunione per l’elezione del nuovo Papa). Una fase di transizione che prevede delle tappe precise. È compito del Camerlengo, in periodo di sede vacante, curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l’aiuto dei tre cardinali assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.