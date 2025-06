“Mi dispiace non veder crescere i miei figli”: l’ultimo Mihajlovic, il ricordo straziante

"Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione. Ho usato i social troppo, fingendo una felicità inesistente. Il primo anno è stato difficile per me, cercavo conferme, pubblicavo in continuazione per affrontare il dolore. Solo ora ho realizzato che Sinisa vorrebbe vedermi andare avanti". Arianna Rapaccioni Mihajlovic parla per la prima volta dell'amore e della malattia del marito, il calciatore e allenatore scomparso nel 2022 a 53 anni, ospite di Monica Setta a Storie al bivio show, nella puntata di prima serata in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2.