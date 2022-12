Mihajlovic, il coraggio di essere Sinisa: i successi, i "no", la tribù da proteggere

La guerra e lo spirito di sopravvivenza

L’allenatore che tutto il mondo oggi piange, senza distinzioni di bandiera, tifo o di confine, in realtà ha dovuto fare i conti per tutta la vita proprio con le frontiere. Sinisa era nato a Vukovar, un nome passato alla storia non per l’ospedale in cui nacque Sinisa il 20 febbraio 1969, ma per una delle fasi più cruente nella guerra di Jugoslavia. È definita come “battaglia di Vukovar”. Il simbolo è diventata la torre idrica, distrutta dai colpi di mortaio. Figlio di madre croata e padre serbo, Mihajlovic la guerra l’ha avuta in casa, fra parenti. Per questo è sempre pericoloso affibbiare etichette quando si guarda alla vicenda con gli occhi dell’Occidente. È vero che scrisse un censurabile necrologio per la tigre Arkan, ed è vero che difese Mladic, così come la Belgrado del ’99 insanguinata dalla bombe Nato, ma in Sinisa non ha mai prevalso l’analisi politica o geopolitica. Ha invece dominato lo spirito di sopravvivenza, il senso di protezione per la sua gente, per i suoi cari, un sentimento che ha trasmesso per intero alla propria famiglia italiana, la moglie Arianna e ai cinque figli avuti con lei. Più una splendida nipotina, Violante, nata un anno fa, figlia della primogenita Virginia. La dura battaglia di Sinisa contro la malattia riscontrata nel 2019 gli ha permesso l’ultima gioia di vedere la piccola e di tenerla in braccio.