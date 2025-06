Ince, l’ex Inter arrestato per guida in stato di ebbrezza: “È finito addosso a uno spartitraffico”

La carriera di Paul Ince

La notizia ha subito fatto il giro del web diventando virale in Inghilterra. Ince, infatti, è un personaggio molto noto qui visto che ha collezionato 53 presenze con la Nazionale dei Tre Leoni diventandone il primo capitano nero e prendendo parte attivamente agli Europei giocati in casa nel 1996 e in Belgio e Olanda nel 2000 e ai Mondiali di Francia nel 1998. Anche la sua carriera a livello di club, a parte la parentesi italiana con l'Inter, si è sviluppata in patria dove, dopo l'esplosione con il West Ham, ha indossato le maglie di Manchester United, Liverpool, Middlesbrough, Wolverhampton, Swindon Town e Macclesfield Town.