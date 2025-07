Dybala e Oriana Sabatini, il regalo che non ti aspetti per l'anniversario di matrimonio

Paulo Dybala e Oriana Sabatini festeggiano il loro primo anno di matrimonio. Convolata a nozze a Buenos Aires, la coppia argentina ha optato per una cerimonia esclusiva e riservata. Ma nonostante l'invito a non scattare foto rivolto a tutti gli invitati, entrambi gli sposi hanno poi condiviso sui propri profili social le immagini dell'evento, che nonostante l'atmosfera "da favola" ha visto comunque sfoggiare gioielli accessibili anche ai comuni mortali, come le fedi firmate Damiani, parte della collezione NOI2, realizzate in oro giallo e vendute sul sito ufficiale al prezzo base di €1.420 ciascuna. Un anno dopo, la moglie dell'attaccante in forza alla Roma ed ex 10 Juvw, ha condiviso con i propri fan la foto del regalo ricevuto dal marito in occasione del primo anniversario.