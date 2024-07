Dybala e Oriana Sabatini: quanto costano le fedi e i gioielli del matrimonio

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno celebrato il loro amore con un matrimonio intimo e riservato che si è tenuto il 20 luglio a El Dok Haras in Argentina, dopo sei anni di fidanzamento. La cerimonia è stata un evento privato, con la partecipazione esclusiva di parenti e amici stretti. Per preservare l'esclusività dell'evento, agli invitati è stato chiesto di non scattare fotografie con i loro telefoni personali. Nonostante la riservatezza dell'occasione, i novelli sposi hanno condiviso un momento speciale sui social media, pubblicando una foto celebrativa del loro giorno speciale. Oriana Sabatini ha accompagnato l'immagine con la didascalia " Ora sì, per sempre " su Instagram, ricevendo una marea di messaggi di affetto dai suoi follower.

Dybala-Oriana Sabatini: il costo delle fedi e dei gioielli di Oriana

Per le nozze, il calciatore della Roma e la cantante hanno scelto di non seguire le tendenze del momento anche per quanto riguarda le loro fedi nuziali. Mentre molti sposi vip sono soli optare per anelli scintillanti con diamanti, la coppia ha preferito qualcosa di più semplice e tradizionale. Le loro fedi, firmate Damiani e parte della collezione NOI2, sono realizzate interamente in oro giallo. Anelli, iconici, raffinati, eleganti e romantici, che sintetizzano perfettamente la bellezza e la semplicità, caratteristiche peculiari anche degli sposi. Sul sito ufficiale del marchio, le fedi vengono vendute a 1.420 euro ciascuna nella versione base, con prezzi che aumentano per eventuali personalizzazioni e incisioni. Per il suo matrimonio, Oriana Sabatini ha indossato un abito da sposa minimal della maison Dolce & Gabbana ma arricchito da tocchi scintillanti per un effetto più principesco. Ad impreziosire il tutto, i gioielli firmati Damiani (una parure della collezione Juliette). Gli orecchini e la collana coordinati, semplici ma brillanti, sono in oro bianco con diamanti taglio rotondo. Questi gioielli non sono disponibili sul sito ufficiale del brand, ma si possono trovare su e-commerce di lusso, con prezzi rispettivamente di 4.980 e 29.980 euro.