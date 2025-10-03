Varriale licenziato dalla Rai dopo la condanna per lesioni e stalking

''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale ''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. ''L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per 'giusta causa' in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking ''. Il noto volto del giornalismo sportivo interrompe in via definitiva il rapporto di lavoro intrattenuto finora con la Rai, iniziato nel lontano 1986, collaborando inizialmente con la sede di Napoli. Tre anni più tardi si trasferisce a Roma nella redazione sportiva del TG3 diretta da Aldo Biscardi , storico giornalista e conduttore televisivo. La carriera di Varriale tocca picchi ancor più elevati nel 2019, quando ottiene il ruolo di vicedirettore di Rai Sport , assumendo poi a partire dal settembre successivo anche la conduzione del noto programma sportivo '90° minuto'. Il giornalista italiano, in occasione di Euro 2020 - Europei disputati nel 2021 a causa del Covid - ha commentato i pre ed i post-partita della Nazionale italiana con l'ex Juventus Claudio Marchisio , direttamente dallo stadio. Lascerà poi la conduzione del 'suo' programma a Marco Lollobrigida - sostituito a sua volta da Paola Ferrari - tuttora vicedirettore di Rai Sport.

Varriale, termina il rapporto con la Rai

"Cari colleghi, vi informo che il rapporto tra la Rai e il collega Enrico Varriale è stato risolto per giusta causa": sono queste le parole adoperate dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca all'interno della mail inviata al Cdr, per annunciare ufficialmente l'allontanamento di Varriale dalla Rai. Alla base del lincenziamento del noto giornalista sportivo sembrerebbero esserci motivazioni di tipo giudiziario - stando a quanto si apprende dalla nota emanata da Viale Mazzini -, con Varriale sottoposto a due procedimenti penali per lesioni e stalking. Nel settembre 2021 viene indagato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna; a suo carico il Tribunale di Roma dispone il divieto di avvicinamento. Nel novembre dello stesso anno la Procura chiede il processo immediato, ritenendo le prove a suo carico “schiaccianti”. Il processo di primo grado, avviato nel gennaio 2022 e si conclude con una condanna a dieci mesi per stalking e lesioni per la quale Varriale era già stato sospeso in via cautelare dalla televisione pubblica. Questa scelta indusse il giornalista a fare causa alla azienda per demansionamento. A peggiorare la situazione sono arrivate anche nuove accuse sempre di stalking e lesioni nei confronti di una donna con cui il 65enne ha avuto una relazione.