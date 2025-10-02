“Conceicao più di Yildiz”, “Il vero problema Juve” e “Koop buon giocatore”: il dibattito Champions

Capello: "I cambi andavano fatti prima"

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, si è voluto soffermare sull'impatto che ha avuto Conceicao sulla partita: "Ha cambiato la squadra, c’era equilibrio in campo, la fantasia di questo giocatore ha messo in difficoltà il Villarreal. Per un periodo la Juve stava dominando, per cui c'è qualche rammarico". Poi sulle scelte e i cambi di Tudor: "Probabilmente qualche sostituzione andava fatta in anticipo e continuo a non capire perché da David è rimasto in campo fino a cinque minuti dalla fine. La squadra è calata molto negli ultimi 20 minuti".

"La palla di testa è sempre degli avversari"

Capello ha poi analizzato i gol presi da parte del Villarreal e le situazioni da calcio da fermo, che riescono sempre a mettere in difficoltà la difesa bianconera: "La cosa più grave di questa Juve è che su tutti i calci d’angolo è sempre stata sorpresa. La palla di testa è stata presa dagli avversari. Sempre. E alla fine è arrivato un calcio d’angolo per loro e avevo previsto il gol degli avversari proprio per quel motivo".