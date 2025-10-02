“Conceicao più di Yildiz”, “Il vero problema Juve” e “Koop buon giocatore”: il dibattito Champions

Ancora un pareggio per la Juventus in Champions League. La squadra di Igor Tudor non va oltre il 2-2 contro il Villarreal e manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Europa, in attesa di incontrare il Real Madrid nel prossimo turno della League Phase. Al termine della gara non sono mancate le critiche alla prestazione della formazione bianconera che, nel secondo tempo, avrebbe potuto chiudere la gara prima del gol del pareggio.
Capello: "I cambi andavano fatti prima"
L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, si è voluto soffermare sull'impatto che ha avuto Conceicao sulla partita: "Ha cambiato la squadra, c’era equilibrio in campo, la fantasia di questo giocatore ha messo in difficoltà il Villarreal. Per un periodo la Juve stava dominando, per cui c'è qualche rammarico". Poi sulle scelte e i cambi di Tudor: "Probabilmente qualche sostituzione andava fatta in anticipo e continuo a non capire perché da David è rimasto in campo fino a cinque minuti dalla fine. La squadra è calata molto negli ultimi 20 minuti".
"La palla di testa è sempre degli avversari"
Capello ha poi analizzato i gol presi da parte del Villarreal e le situazioni da calcio da fermo, che riescono sempre a mettere in difficoltà la difesa bianconera: "La cosa più grave di questa Juve è che su tutti i calci d’angolo è sempre stata sorpresa. La palla di testa è stata presa dagli avversari. Sempre. E alla fine è arrivato un calcio d’angolo per loro e avevo previsto il gol degli avversari proprio per quel motivo".
Boban: "Conceicao ha cambiato la Juve"
Anche Zvonimir Boban ha commentato la gara, sottolineando l'importanza dell'ingresso di Conceicao nel secondo tempo: "Ha cambiato la Juventus questa sera. Ci chiediamo perché non abbia giocato dall’inizio. Ha estreme capacità nell’uno contro uno, ha una facilità incredibile nel cambiare ritmo e mettere le palle giuste”. Ancora sul portoghese e gli step che deve fare per crescere: "Gli manca un po’ di maturità e di calma, quando gioca, però, gioca bene. Gli manca quella calma del giocatore vero. Arriverà anche quella e allora farà un ulteriore salto di qualità. Sono rari i giocatori con le sue qualità nell’uno contro uno, anche più di Yildiz".
"Koopmeiners strapagato, ma è un buon giocatore"
L'ex calciatore del Milan si è poi soffermato su Koopmeiners, apparso ancora in difficoltà, e la sua posizione in campo: "Lui è un classico numero 8. È stato strapagato, è vero. Non vale 60 milioni. Lo sbattono da tutte le parti. È un buon giocatore, ma bisogna capire la sua posizione in campo".
Marchisio: "La Juve non sa gestire le partite"
Al termine della gara anche Claudio Marchisio, ex calciatore bianconero e oggi opinionista, ai microfoni di Prime Video ha commentato la partita contro il Villarreal: "Sembra che la Juventus non abbia la capacità di gestire le partite. E questo è un limite grosso":
"Quando l'avversario ti mette in difficoltà devi saperti abbassare"
Un aspetto su cui si è soffermato l'ex centrocampista, poi, è stata la difesa bianconera, che quest'anno non sta fornendo garanzie e solidità: "Se l'avversario ti mette in difficoltà devi saperti abbassare e difendere bene. Gli 11 gol subiti in 5 partite fanno capire che non è così. Mi chiedo dove può andare questa Juve".
Llorente: "Questa Juve non è ancora pronta per vincere"
Anche Fernando Llorente a Prime Video ha detto la sua sui bianconeri: "A questa Juve manca l'esperienza per essere competitiva da subito. Nel 2013, quando sono arrivato, c'era una spina dorsale italiana solida formata da campioni e leader. Ora è una squadra in costruzione, non è ancora pronta per vincere".
