Ballando con le stelle quarta puntata: scelta Costamagna, Garko soprende, classifica e eliminato

Ballando con le Stelle è tornato sabato 29 ottobre con un nuovo scoppiettante appuntamento sempre in prima serata su Rai 1. A fare gli onori di casa come sempre Milly Carlucci e Paolo Belli. Prima dell'inizio delle danze l'esibizione della campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, non ancora nei panni di ballerina per una notte, che ha incantato tutti. L'avvio della gara di ballo si è aperto con la coppia Rosanna Banfi e Simone Casula, che si sono esibiti sulle note di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà in versione salsa. Performance che non ha però convinto i giurati.