Ballando con le Stelle, Garko e Zanicchi a rischio: il motivo

Nuovi problemi per Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che deve far fronte a due nuove emergenze. Nella giornata di giovedì 27 ottobre la conduttrice ha annunciato con un video diffuso sui social che Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio e che le sue condizioni destano preoccupazione. Il concorrente è stato trasportato nella clinica Villa Stuart di Roma. "Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto ed il supporto possibile ed immaginabile", ha assicurato la presentatrice. Al momento non è quindi chiaro se l'attore tornerà in pista sabato 29 ottobre.