Ballando con le Stelle 2022: concorrenti attuali ed eliminati

Ballando con le Stelle 2022 sta riscuotendo un grande apprezzamento e successo tra i telespettatori. Il dancing show di Ra1 1 condotto mirabilmente da Milly Carlucci è arrivato alla sua diciassettesima edizione, non tradendo mai la sua impostazione originaria, dove al centro di tutto c'è l'amore per la danza, che diventa anche l'occasione per iniziare un viaggio alla scoperta di se stessi, per affrontare e vincere le proprie fragilità e paure.