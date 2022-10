Ballando con le stelle: la resa dei conti Zanicchi-Lucarelli, Costamagna infortunata

Fervono i preparativi per la seconda puntata di Ballando con le Stelle , che andrà in onda in prima serata il 15 ottobre su Rai 1. Un appuntamento non facile per Milly Carlucci , che dovrà affrontare in studio l'offesa sessista di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli , ma anche l'infortunio di Luisella Costamagna .

I timori di Iva Zanicchi

L'Aquila di Ligonchio, intervenuta nei giorni scorsi a Storie Italiane, è tornata su quanto avvenuto nel post esibizione nella prima puntata di Ballando con le Stelle dicendo: "Sabato sera per me sarà molto dura, voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. All’inizio l’istinto era quello di andare via. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi". Poi la cantante ha svelato di aver pianto “due notti di fila dopo la puntata.

L'infortunio di Luisella Costamagna

La giornalista, concorrente del dancing show di Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, ha sorpreso tutti nei giorni scorsi rivelando di essersi infortunata durante le prove: "Mannaggia, ci avevate detto che avevamo “spaccato” ed effettivamente mi sono spaccata… ahi. Ho avuto un infortunio al ginocchio e ora sono così. Domani i medici mi diranno se sabato posso provare a ballare". A causa dell'infortunio la concorrente non ha potuto allenarsi per tutta la settimana, quindi è fortemente a rischio la sua performance di sabato prossimo.