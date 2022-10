Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi insulta, Selvaggia Lucarelli piange, tutto sulla prima puntata

Sabato 8 ottobre è andata in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle , che è stata a dir poco scoppiettante e dove non sono mancati i momenti che hanno fatto discutere ed accendere la tensione in studio tra alcuni concorrenti ed i giurati. E dove si è assistito anche a dei momenti di commezione grazie al racconto di Alex Di Giorgio.

La lite tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Al termine dell'esibizione della celebre cantante in coppia con Samuel Peron, la giornalista-giurata si è scontrata sia con il ballerino che con la Zanicchi, che però ha reagito con un "dammi quel ca..o che vuoi", per poi dare uno zero come voto. Iva, ridendo, ha detto qualcosa all'orecchio del ballerino, che si è però in parte sentito al microfono. Lucarelli ha poi condiviso il video sul suo account Twitter e chiedendo le scuse. Appello a cui la Zanicchi ha replicato sui social: "Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria".

Le lacrime di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle si è vista anche una Selvaggia Lucarelli inedita, più umana e sensibile. L'occasione è stata l'esibizione di Lorenzo Biagiarelli in coppia con l'ucraina Anastasia Kuzmina, che si sono esibiti in una bachata. La performance ha suscitato la commozione della giurata, che è legata al neoconcorrente del dancing show di Rai 1 da ben 7 anni.

Giampiero Mughini contro Mariotto