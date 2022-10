Alex Di Giorgio, il coming out, le lacrime: il racconto a Ballando con le Stelle

Tra le emozioni vissute durante il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle , andato in onda sabato 15 ottobre in prima serata su Rai 1, ci sono state anche quelle che ha regalato Alex Di Giorgio , il campione di nuoto che ha aperto il suo cuore raccontandosi. " Ad un certo punto ho capito che ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso ", ha esordito l'atleta che in una videoclip mandata in onda poco prima della sua esibizione, ha rivissuto un particolare momento della sua vita.

Ballando con le Stelle, le parole di Alex Di Giorgio

"Avevo solo 22 anni, non ero pronto a dirlo. I miei genitori non se l'aspetavano minimamente, soffrivo, rimandavo sempre, fino a quando ho deciso di parlarne con mamma". Poi ha aggiunto: "L'ho detto con il timore che potessi dare loro un dolore. Vedevo lo stupore, mi sono fatto prendere dalle paure e sono scappato. Nell'ambiente sportivo non era accettato, non mi sono sentito a mio agio". Quindi il commento finale: "Se in questo momento paradossalmente c'è un posto dove posso sentirmi protetto per poter esprimere quello che sono io è sicuramente Ballando con le Stelle".