Ballando con le Stelle, Gabriel Garko operato: cosa cambia per la gara

Nuovi guai per Gabriel Garko, che nelle scorse ore ha fatto degli importanti aggiornamenti circa il suo stato di salute. Il concorrente di Ballando con le Stelle la scorsa settimana si era infortunato durante le prove in sala ballo, ma nonostante tutto era riuscito a rimanere in gara, esibendosi in pista e indossando un tutore al braccio.