Wanda Nara a Roma per Ballando con le Stelle! Icardi non perde l'occasione...

Wanda Nara non solo protagonista del gossip internazionale (l'addio a Icardi, il presunto flirt con LGante), ma anche al centro dell'attenzione mediatica per l'atteso ritorno sulla tv italiana, che avverrà sabato 5 novembre a Ballando con le Stelle. Un altro colpaccio di Milly Carlucci, che porterà quindi in pista come 'ballerina per una notte' il personaggio più chiacchierato del momento.