Wanda Nara a Ballando con le Stelle: la strana richiesta per la serata

Direttamente dal camerino di Ballando con le Stelle, dove domani sera sarà la ballerina per una notte, Wanda Nara ha fatto una strana richiesta al suo amico- truccatore Kennys: "Domani sera mi devi truccare molto forte", ha chiesto la showgirl che ha poi aggiunto: "Qui in Italia si usa molto trucco, anche se a me piace naturale" ha sentenziato Wanda.