Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli, è già polemica prima di Ballando con le Stelle

La puntata di Ballando con le Stelle , che andrà in onda questa sera, promette già scintille . Le protagoniste? Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara . L'ex moglie di Icardi è stata inviata da Milly Carlucci è sarà la "ballerina per una notte". Prima di iniziare le prove, la showgirl argentina si è concessa un tour tra le bellezze di Roma insieme alle due figlie, Francesce e Isabella. E proprio un particolare fotografico di questa giornata da turista nella Capitale ha scatenato la rabbia della Lucarelli.

Selvaggia contro Wanda: "Quella fontana non è un plastico di Disneyland"

Sul suo profilo Instagram Wanda ha documentato la sua passeggiata, ma una foto in particolare ha acceso la polemica. La showgirl ha fotografato la figlia Francesca in posa sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei capolavori di Bernini. “Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha fatto notare Selvaggia Lucarelli ripostando la foto incriminata tra le sue storie di Instagram. Ma il dettaglio non ha fatto arrabbiare solo la giurata di Ballando con le Stelle: molti follower di Wanda le hanno fatto notare la mancanza di rispetto nei confronti di un monumento storico e importante per la storia dell'Italia: "Lei sa che quella è una fontana del 1600 fatta dal Bernini fa parte del patrimonio artistico italiano?"