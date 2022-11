Ballando con le stelle, Montesano non molla e lancia un nuovo appello: il gesto social

Dopo l'annuncio ufficiale della squalifica da Ballando con le Stelle 2022 (per aver indossato durante le prove una maglietta con la scritta X Mas ), Enrico Montesano è tornato sui social per ribadire che quel gesto nasce solo ed esclusivamente dalla sua leggerezza. La Tshirt indossata dal concorrente del dancing show di Rai 1 richiama i combattenti che erano contro i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale , presentando delle scritte inequivocabili di parti neofasciste. Nel retro della maglietta si è letta la scritta "Memento audere semper", un motto di D'Annuncio che venne usato dalla formazione Decima Mas , che poi aderì al fascismo.

Enrico Montesano, dopo Ballando l'appello all'Anpi

Nelle scorse ore Enrico Montesano, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un post di scuse e di chiarimenti circa il suo involontario e leggero gesto, ha condiviso sul suo account Instagram una nuova storia dove si legge: "Ho chiesto formalmente al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa". Poi l'attore ha proseguito sottolineando che: "Voglio altresì dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede".