Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli all'attacco contro Carolyn Smith , rea, a suo dire, di aver rilasciato delle dichiarazioni infelici alla stampa. " Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una signora ", ha scritto la giurata di Ballando con le Stelle a commento di un collage di titoli di interviste rilasciate dalla Presidente di giuria condivise nelle sue Instagram stories. E dove la Smith avrebbe definito Lorenzo Biagiarelli "non empatico" e sulla Lucarelli avrebbe detto che " Fa sorridere ". La prossima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci (che andrà in onda sabato 26 novembre alle 22 su Rai 1) si preannuncia quindi scoppietante.

Le parole di Carolyn Smith su Lucarelli e Biagiarelli

In un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, la coreografa inglese ha dichiarato: "Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici", quindi ha aggiunto: "é un po' come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perchè non ho studiato la lingua a scuola". Mentre su Biagiarelli aveva dichiarato a Fanpage: "Non ho visto la sua anima. Ha fatto bene le coreografie anche difficili, ma come un compitino. Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia".