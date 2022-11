Ballando con le Stelle settima puntata: il caso Montesano e l'omaggio a Selvaggia Lucarelli. La classifica e l'eliminato

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2022 , andata in onda sabato 19 novembre, è stata all'insegno del divertimento e della danza, ma anche delle scuse (quelle di Milly Carlucci ai telespettatori di Rai 1 per il caso Montesano ) e delle condoglianze (a Selvaggia Lucarelli per la recente perdita della madre). Non sono mancate le confessioni di Ema Stokholma e Angelo Madonia, mentre Garko ha brillato in pista.

Ballando con le Stelle, le parole di Milly Carlucci

“Come direttore artistico, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra perché il loro contributo è importante”, ma “la Rai è la nostra azienda e noi ci uniformiamo alla sua decisione”, ha dichiarato la conduttrice dello show parlando così per la prima volta del caso Montesano, squalificato dalla gara dopo essersi presentato alle prove del programma con una Tshirt della Decima Mas. "Oggi non vedrete Enrico Montesano sul palco perché l’azienda ha deciso di sospenderlo avendo violato i principi ispiratori del servizio pubblico", ha proseguito la Carlucci. Dopo aver fatto le scuse ai telespettatori se in qualche modo si sono sentiti offesi per quanto mandato in onda la scorsa puntata, Milly ha ammesso di essere "umanamente dispiaciuta" per quanto successo al concorrente.