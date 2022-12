Ema Stokholma e quella voglia irrefrenabile a mezzanotte: cosa ha fatto Madonia

Confessioni notturne per Ema Stokholma, che nelle scorse ore ha rivelato un retroscena riguardante il suo nuovo amore Angelo Madonia, suo maestro di danza a Ballando con le Stelle. I due ormai non si nascondono più, avendo ufficializzato i loro sentimenti. Nei giorni scorsi, però, pare sia arrivata la prima lite, avvenuta in sala prove. Nulla di serio, però.