Ballando con le Stelle, chi sono i ballerini per una notte della prima finale: l'indiscrezione

Grande attesa per la prima finale di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato 17 dicembre in prima serata su Rai 1. Durante il penultimo appuntamento del dancing show le coppie finaliste (Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma -Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron e Rosanna Banfi-Simone Casula) con le loro esibizioni in pista potranno accumulare punti in vista della finale, che dovrebbe andare in onda venerdì 23 dicembre.

Ballando con le Stelle: i ballerini per una notte

Per le coppie che sono state eliminate, invece si prospetta una possibilità di rientro in gara, grazie al ripescaggio. Chi vincerà questa sfida andrà direttamente alla finalissima. Stando alle anticipazioni che si leggono su TvBlog, i ballerini per una notte della prima finale di Ballando con le Stelle saranno gli attori del Paradiso delle Signore, l'amatissima soap opera in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 circa sulla prima rete della Tv di Stato. Ci sarà anche come ballerina per una notte l'attrice Francesca Chillemi, che dopo essere stata protagonista insieme a Can Yaman di Viola come il mare, tornerà alla fiction Che Dio ci aiuti 7 con il personaggio di Azzurra, che prenderà il posto di Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci.