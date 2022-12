Biagiarelli eliminato a Ballando con le Stelle: la verità di Selvaggia Lucarelli

A pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le Stelle 2022 (in onda venerdì 23 dicembre in prima serata su Rai 1), la tensione cresce dentro e fuori il programma. Nel corso della prima finale del dancing show condotto da Milly Carlucci, è stato decretato il ripescaggio di Luisella Costamagna , che si è giocata il ritorno in gara con Lorenzo Biagiarelli avendo la meglio. Anche di questo si è discusso nel corso dell'ultimo appuntamento di Oggi è un altro giorno . Nel salotto televisivo di Serena Bortone, Samuel Peron ha commentato un post Instagram di Selvaggia Lucarelli, precisando che il concorrente ha dimostrato di saper ballare, ma ad averlo penalizzato sarebbe stato proprio il legame sentimentale che lo unisce alla giurata. " Forse bisognerebbe che Lorenzo facesse Ballando con le Stelle senza avere in giuria Selvaggia Lucarelli ".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Chiamata in causa, suo malgrado, la giornalista e giurata del popolare programma del sabato sera ha deciso di dire la sua inviando un messaggio tramite WhatsApp alla conduttrice di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone ha quindi interrotto il talk e letto le parole inviatele dalla Lucarelli: "Samuel non dice il vero. In realtà non ha mai avuto voti altissimi dalla giuria ( in riferimento a Lorenzo Biagiarelli, ndr) ed è sempre stato basso in classifica. Il pubblico da casa votava pochissimo Iva, ma si è presa dei tesoretti e un salvacondotto. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria al contrario di Iva Zanicchi. A me sta bene però bisogna anche essere sinceri quando si fanno certi racconti".