Ballando con le Stelle: ripescati, classifica, eliminati e finalisti

La prima finale di Ballando con le Stelle 2022 è andata in onda sabato 17 dicembre in prima serata su Rai 1. Una puntata adrenalinica dove non sono mancati i colpi di scena e durante la quale si è decretato il ripescaggio per una delle coppie eliminate, che così potrà accedere di diritto alla finalissima di venerdì 23 dicembre. A giudicare i finalisti sono stati ancora una volta i giudici del dancing show: Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma non è tutto, poichè determinante è stato anche il televoto da parte del pubblico da casa, così come l'attribuzione del tesoretto da parte di Alberto Matano e Rossella Erra. Impareggiabile come sempre, la co-coduzione di Paolo Belli che dirige la band. Prima dell'inizio della gara Milly Carlucci ha omaggiato Sinisa Mihajlovic, deceduto il 16 dicembre scorso a causa di una brutta malattia. L'ex calciatore e la moglie furono ospiti come ballerini per una notte in una precedente edizione del programma.