Ballando con le Stelle 2022: il regolamento della prima finale e i ripescati

Prima della finalissima del 23 dicembre, dopo le due semifinali e la pausa per i mondiali di calcio, questa è la serata dei ripescaggi . Tutte le coppie eliminate nelle scorse settimane, ovvero Marta Flavi con Simone Arena, Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Paola Barale con Roly Maden, Dario Cassini con Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina si sfideranno per conquistarsi l'accesso alla finalissima. A queste coppie si aggiungeranno anche Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che si erano "autosospesi" per permettere alla giornalista di recuperare un brutto infortunio alla caviglia. Chi vincerà questo torneo avrà così la possibilità di scendere in pista anche nella finale della prossima settimana. Le coppie che dunque si contenderanno la coppa saranno sette . Chi sarannol i vincitori di Ballando con le Stelle? Tra nuovi infortuni e promesse in caso di vittoria, non ci resta che attendere il 23 dicembre.

Gli ospiti nella puntata del 17 dicembre

Anche nella serata dei ripescaggi ci sarà spazio per gli ospiti: per l'occasione lo spazio è stato raddoppiato e saranno due i momenti dedicati al ballerino per una notte. A scendere in pista per aiutare i concorrenti a guadagnare il tesoretto assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra, saranno i protagonisti della fiction daily di Rai 1 Il Paradiso delle Signore: per loro è prevista una coreografia di gruppo. Oltre al cast della serie che va in onda nel primo pomeriggio, ci sarà un'altra ballerina per una notte, anche lei attrice: si tratta di Francesca Chillemi, ex Miss Italia, reduce dall'impegno su Canale 5 che l'ha vista protagonista della serie Viola come il mare, accanto all'attore turco Can Yaman.