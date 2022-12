Ballando con le Stelle 2022, che sfortuna! Nuovo infortunio prima della finale

Non c'è pace per Ballando con le Stelle: a pochi giorni dalla finalissima arriva la notizia di un nuovo infortunio per Gabriel Garko, tra i papabili vincitori dell'edizione 2022 del dancing show di Rai 1. Dopo l'esclusione di Enrico Montesano (per aver indossato in sala prova una maglietta con la sigla della Decima Mas), gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, il problema di salute di Luisella Costamagna, per Milly Carlucci è arrivato quindi un nuovo problema da risolvere.