Ballando con le Stelle, svelata la cifra sborsata per la partecipazione di Wanda Nara

Wanda Nara come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle per un compenso stellare. Questo almeno è quanto rivelato dal settimanale Oggi, che ha riportato alcune indiscrezione "dalle gole profonde di Viale Mazzini", secondo cui l'ormai ex lady Icardi avrebbe percepito un cachet di circa 30mila euro per la sua recente ospitata nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.