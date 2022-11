"Wanda Nara concorrente a Ballando con le Stelle 2023": l'ultima indiscrezione del manager

Wanda Nara da ballerina per una notte a concorrente di Ballando con le Stelle? Durante la quinta puntata del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è stato proposto all'ex lady Icardi di impegnarsi per tornare in pista come concorrente della prossima edizione del programma. Una cosa che fu fatta lo scorso anno anche con Gabriel Garko, oggi concorrente del talent.