Wanda Nara a Verissimo: Icardi? Tradimento, separazione e...pausa. "Non sono bianconera"

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle nelle vesti di "ballerina per una notte", Wanda Nara è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo . Per la prima volta, la showgirl argentina ha parlato della fine del suo matrimonio con Icardi e della sua presunta frequentazione con L-Gante, rapper argentino con cui ha girato anche un videoclip musicale.

Wanda e il rapporto con l'Italia e l'Argentina

Prima di affrontare l'argomento doloroso riguardo alla fine del matrimonio con Icardi, Wanda ha parlato della sua vita lavorativa e soprattutto del rapporto con il suo paese natale, l'Argentina e quello d'adozione, l'Italia: "Sono tornata da poco dall'Argentina, dove per fortuna continuo a lavorare nonostante sono in Italia da 10 mesi. Lì non mi hanno dimenticata. I miei bambini sono al 100% italiani e io cerco sempre di parlargli del mio paese, ma loro sono nati qua, tifano per la nazionale italiana, mangiano pasta sempre. Però ci tengo a tramandargli un pò della mia tradizione".