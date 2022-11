Cosmetici, social ed eventi: la rivelazione su quanto guadagna Wanda Nara

Wanda Nara continua a far notizia, non solo per il gossip che la vede protagonista (l'addio a Mauro Icardi , il presunto flirt con LGante ) ma anche per alcuni rumors che riguardano i suoi cachet stellari . L'argentina, infatti, non è soltanto la manager del calciatore del Galatasaray, ma è anche imprenditrice di successo. Al suo attivo una linea di abbigliamento sportivo e una linea di cosmetici (uno store è stato aperto recentemente anche a Miami). Ma non è tutto. Le sue presenze a feste ed eventi, così come le storie e i post sui social sono pagati profumatamente. Molti brand infatti hanno affidato alla Nara la promozione dei loro prodotti sui social, dove Wand può contare su più di 15 milioni di followers.

Wanda Nara, una macchina che sforna soldi

Nel corso di una recente puntata del programma A la Tarde, condotto da Karina Mazzocco, è stato rivelato l'esorbitante cifra che la Nara percepirebbe per realizzare una storia su Instagram. Pare che Wanda intascherebbe 1 o 2 milioni di pesos per storie che durano 24 ore. Ma c'è qualcuno che ritiene che i compensi ricevuti dall'imprenditrice non siano in pesos ma in dollari. Quanto guadagnerebbe invece per presenziare ad un evento? Pare che in questo caso bisognere distiguere tra le presenze in Argentina e all'estero. Il costo varierebbe da uno a tre milioni di pesos. E sembra che Wanda non disdegni di andare anche ai festeggiamenti per i compleanni, ma in questo caso il suo cachet aumeterebbe. Nelle scorse ore è stato annunciata ufficialmente la partecipazione di Wanda Nara alla quinta puntata di Ballando con le Stelle, dove si parteciperà come ballerina per una notte.