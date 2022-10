China Suarez copia Wanda Nara: il dopo Icardi è un video musicale sexy

Wanda Nara e China Suarez : così lontane ma anche così vicine. L'ex moglie di Mauro Icardi e l'ex fiamma del calciatore sono state protagoniste negli ultimi tempi di due videoclip . La manager ha interpretato al fianco di LGante il promo per 'L'ultimo romantico', mentre la Suarez ha realizzato un video sexy con Ezequiel Iván Cwirkaluk , detto 'il polacco', poi ha presentato la canzone 'Quello che dicono di me', scritta durante lo scandalo con il calciatore del Galatasaray.

Wanda Nara e China Suarez: i rapporti oggi

Prima di tornare a Istanbul dai suoi figli, Wanda Nara è stata raggiunta dai microfoni di LAM, dove ha parlato anche della sua rivale, l'attrice China Suarez, che ha avuto un flirt con Mauro Icardi. La loro amicizia è naufrata nell'ottobre dello scorso anno quando è esploso il Wanda Gate, definendo la sua rivale 'cagna'. Sul punto la Nara ha detto: "Avrei dovuto dirglielo in privato o di persona, solo che è venuto così". E sulla possibilità di un riavvicinamento tra le due, la manager ha replicato: "Si, non ho problemi con nessuno. Non sono arrabbiata con nessuno".