Wanda Nara tra finzione e realtà: l'amore per L-Gante, rabbia Icardi

Wanda Nara torna alla ribalta della cronaca rosa per alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista a Caras Perfil, dove ha parlato del videoclip girato con L-Gante (dove la si vede per la prima volta nel ruolo di attrice) ma anche dei suoi attuali sentimenti. Anche se sono in tanti a dubitare della veridicità delle sue parole, primo fra tutti Mauro Icardi.

Wanda Nara e L-Gante innamorati Giovedì 20 ottobre è stato presentato in anteprima il videoclip di 'L'Ultimo Romantico' il brano che L-gante ha scritto per Wanda Nara. Caras ha intervistato i due protagonisti, che hanno ammesso di essersi divertiti durante le riprese. Pare che durante l'intervista non siano mancati sguardi ammiccanti e complici tra i due. "Elian è una persona molto buona, autentica e ha un cuore enorme", ha affermato la manager nei confronti del suo nuovo presunto compagno. Quando è stato chiesto cosa stesse succedendo tra loro i due hanno preferito non rispondere, optando per un sorriso, uno sguardo e un abbraccio. poi L-Gante ha aggiunto: "Siamo molto vicini, ottime vibrazioni". Entrambi hanno confermato che al momento sono innamorati. Delle critiche, l'ex lady Icardi se ne infischia, e sui suoi figli ha detto: "I ragazzi sono innocenti e sono al di fuori di tutte quelle cose". Tra i sogni di Wanda anche quello di portare il suo marchio in Italia.