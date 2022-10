Icardi furioso contro Wanda Nara-L-Gante: cosa sta succedendo

Icardi iroso e alla riscossa contro Wanda Nara e le voci sulla sua nuova relazione con L-Gante. Il giocatore del Galatasaray nelle scorse ore si è sfogato durante una diretta Instagram, svelando una volta e per tutte il suo sentiment riguardo l'ormai ex moglie ed i rumors che la riguardano.

Icardi un fiume in piena contro Wanda Nara L'ex calciatore del Psg ha detto la sua per proteggere prima di tutto i figli (non solo le due bambine avute dalla Nara, ma anche i tre maschi di Maxi Lopez) dal gossip che continua a serpeggiare in rete. L'attaccante ha precisato che a suo dire la presunta relazione tra Wanda e L-Gante è solo una "mossa della stampa". Poi ha mosso delle critiche al comportamento della moglie, svelando che il rapper e la manager hanno registrato un videoclip della canzone 'Vos sos adictiva', che il 22enne ha dedicato all'imprenditrice. L'ex capitano dell'Inter ha poi confessato che cresce il disagio dei figli a causa del gossip che si è venuto a creare riguardante la Nara e L-Gante. Valentino Lopez avrebbe chiamato la madre per "dirle cosa prova: che se continua con questo comportamento, loro stessi dovranno andarsene". Icardi ha poi aggiunto: "Io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così".

Le parole di Icardi su Wanda Nara "Siamo abituati a giocare un po' con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l'ho sempre difesa, ma siamo arrivati ad un punto che è indifendibile, è lo zimbello del mondo intero", ha affermato l'atleta. Secondo il calciatore, Wanda dovrà fare rientro ad Istanbul nei prossimi giorni, per accordi contrattuali con il Galatasaray e sarà costretta a far rientro nel loro appartamento, visto che lei non ha un'altra casa in Turchia. Icardi ha poi parlato della sua sbandata per China Suarez, che ha influenzato molto sia Wanda che la loro relazione: "Ma ci sono molte cose nel mezzo di cui si potrebbe parlare, chiarire. Ci sono state tante cose che ho messo da parte per un anno intero". Ed ancora: "Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C'è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo lo scorso anno, Ma lei sa la verità su come è andata".