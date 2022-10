Icardi non molla Wanda Nara: nuovo gesto social

Mauro Icardi non demorde e torna a lusingare Wanda Nara pubblicamente sui social. La manager nelle scorse ore è volata a Londra con i figli per festeggiare Halloween. Un viaggio che è stato ampiamente documentato su Instagram, e dove i più attenti si sono accorti di un dettaglio che non è passato inosservato. Infiammando ancora una volta il gossip internazionale.

Wanda Nara e il commento di Icardi

Look horror e spettrali per la Wanda Nara family che ha raccolto numerosi like e commenti sui social. Tra i tanti che hanno lasciato un commento, anche il celebre calciatore del Galatasaray. L'occasione è stato uno scatto della Nara insieme alla figlia, condivisa sull'account ufficiale Instagram dell'imprenditrice. "Principesse", ha scritto Icardi, facendo quindi un complimento non solo alla figlia, adoratissima, ma anche alla sua ex moglie, che in queste ultime settimane avrebbe iniziato una relazione con il cantante LGante. Un flirt che Icardi ha detto di essere solo un'operazione di marketing. Recentemente il calciatore ha detto la sua durante una diretta Instagram, dove ha definito la Nara "lo zimbello del mondo".