Icardi ci riprova? A Wanda Nara il messaggio sul matrimonio

Mauro Icardi, dopo un breve periodo di assenza sui social, è tornato a condividere alcune Instagram stories. Il calciatore del Galatasaray, in vena di romanticismo, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Wanda Nara qualche anno fa. A commento dello scatto amarcord le sue parole, anzi dei numeri: "27.10". Come hanno notato i più attenti, l'attaccante non ha scelto un dettaglio a caso, ma ha voluto ricordare l'anniversario mensile del loro matrimonio. La coppia infatti si è sposato il 27 maggio del 2014. In questo modo, il calciatore ha voluto festeggiare un altro mese di matrimonio con Wanda Nara, in beffa al gossip e alle dichiarazioni della manager che sottolinea, in ogni occasione possibile, che la coppia è ormai separata.