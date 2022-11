Devrim, la storia con Icardi e il legame con Wanda Nara

Mentre Wanda Nara ha chiarito a Verissimo di non avere alcuna relazione con LGante , dalla Turchia spunta un nuovo gossip che stavolta riguarda Mauro Icardi . Al giocatore del Galatasaray sarebbe stato attribuito un flirt con una giovane e bella attrice turca, Devrim Ozkan , che è apparsa in una foto con l'atleta oltre che essere presente alla partita in cui ha giocato il calciatore, vincendo, lo scorso fine settimana.

Icardi e Devrim Ozkan: la verità

L'attrice ha rilasciato nelle scorse ore alcune dichiarazioni alla stampa di Istanbul facendo chiarezza sui suoi rapporti con Icardi. Alla domanda se sarebbe stata lei la first lady del Galatasaray, Devrim ha replicato: "Puoi avere amici. Siamo amici". Nel programma 'Socios del Espectaculo' si è commentato il nuovo gossip riguardante l'ex giocatore del Paris Saint Germain. "C'è una fotografia che mostra che questa ragazza ha un legame con Wanda Nara". Mariana Brey ha mostrato la foto in cui l'attrice turca appare con Kennys Palacios, stylist e amico della Nara. Rodrigo Lussich ha poi chiosato dicendo: "Devrin non ha solo un legame con Mauro, ma ha anche un legame, sicuramente d'affari con Wanda", poi ha concluso dicendo: "Cioè tutto rimane in famiglia".